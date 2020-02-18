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Неизвестный открыл стрельбу в стоматологической клинике Бангкока

В Бангкоке в эти минуты ищут злоумышленника, который ворвался в торговый центр и открыл стрельбу в стоматологической клинике. Одна женщина погибла, еще одна была ранена. Мужчине удалось бежать.

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