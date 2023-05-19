Неизвестный протаранил ворота в Ватикан

Стрельба у Святого Престола: полиция открыла огонь по колесам машины, протаранившей ворота в Ватикан. Известно, что автомобиль нарушителя въехал во внутренний двор Апостольского дворца, водитель вышел и был задержан жандармами. 40-летний мужчина, по словам врачей, находился в "состоянии серьезных психофизических изменений". Его мотивы выясняются. Во время происшествия никто не пострадал. Папа Римский Франциск находился в гостевом доме, далеко от места инцидента.