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Неизвестный протаранил ворота в Ватикан

Стрельба у Святого Престола: полиция открыла огонь по колесам машины, протаранившей ворота в Ватикан. Известно, что автомобиль нарушителя въехал во внутренний двор Апостольского дворца, водитель вышел и был задержан жандармами. 40-летний мужчина, по словам врачей, находился в "состоянии серьезных психофизических изменений". Его мотивы выясняются. Во время происшествия никто не пострадал. Папа Римский Франциск находился в гостевом доме, далеко от места инцидента.

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