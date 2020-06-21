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Неизвестный с ножом устроил резню в Великобритании

Трое погибли, еще двое находятся в критическом состоянии. Нападение произошло в парке города Реддинг после мирной демонстрации против расизма. Полиции удалось задержать преступника сразу после убийства. Следствие рассматривает данный инцидент как теракт, задержанный является ливийцем.Как пишут британские СМИ, напавший - мигрант из Ливии. Он задержан

Следствие рассматривает разные версии, в том числе - теракт. В городе многие уверены, что это именно атака, так как жертвами стали люди с белым цветом кожи.

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