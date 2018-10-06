Неизвестный столкнул на рельсы пожилого мужчину в метро Лондона

ЧП в метро Лондона. Неизвестный столкнул на рельсы пожилого мужчину. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Пострадавшим оказался бывший глава Евротоннеля 91-летний Роберт Мальпас. Выбраться ему помогли очевидцы. Мальпас получил черепно-мозговую травму и перелом тазовой кости. Преступника удалось задержать. Оказалось, что ранее он пытался столкнуть на рельсы другого пассажира. Мужчине грозит срок за двойное покушение на убийство.