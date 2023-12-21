Неизвестный устроил в Праге массовый расстрел

Срочные новости из Праги. Около часа тому назад в центре города началась стрельба. Выстрелы раздались на территории Карлова университета. На данный момент известно о десяти погибших. 30 ранены. Полиция сообщает, что стрелок покончил с собой - его мотивы остаются неизвестными, но установлено, что он действовал в одиночку.

