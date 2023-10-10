Неизвестный въехал на машине в генконсульство КНР в Сан-Франциско

В Сан-Франциско случилось ЧП. Неизвестный въехал на автомобиле в здание генконсульства КНР. Полиция по прибытии на место открыла огонь. Мужчина за рулем автомобиля был ранен и скончался в больнице. О причинах его поступка не сообщается.