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Неизвестный въехал на машине в генконсульство КНР в Сан-Франциско

В Сан-Франциско случилось ЧП. Неизвестный въехал на автомобиле в здание генконсульства КНР. Полиция по прибытии на место открыла огонь. Мужчина за рулем автомобиля был ранен и скончался в больнице. О причинах его поступка не сообщается.

Пострадавших среди дипломатических служащих нет.

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