Неизвестный забрался на рождественскую елку перед Белым домом

Своеобразно решил отметить праздники человек в Вашингтоне. Неизвестный забрался на главную рождественскую елку перед Белым домом. Мужчина находился в состоянии сильного эмоционального потрясения. Правоохранителям пришлось потратить много времени на переговоры, прежде чем нарушитель согласился спуститься. В городской полиции сообщили, что после инцидента мужчину доставили на психиатрическое освидетельствование. В результате происшествия никто не пострадал, однако несколько огней, украшавших елку, были сломаны.

