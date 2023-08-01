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Неконтролируемый пожар возник в Южной Калифорнии - пламя высотой в 6 метров уже пересекло границу штата

Неконтролируемый пожар в заповеднике Южной Калифорнии. Бедствие началось еще в пятницу и уже стерло с лица земли более 30 тыс. гектаров, под угрозой биоразнообразие: могут исчезнуть деревья Джошуа.

Накануне пламя высотой 6 метров пересекло границу штата и перекинулось на соседнюю Неваду.

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