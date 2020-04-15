Некоторые европейские страны сегодня ослабляют карантин

В школы и детские сады Дании возвращаются дети до 11 лет. В Австрии вновь заработали садоводческие и строительные магазины и другие торговые точки площадью до 400 квадратных метров. В Испании вышли на работу строители, конечно, соблюдая все меры предосторожности. Смягчение мер уже сегодня обсудят и в Германии. Заседание на эту тему проведет Ангела Меркель с региональными премьерами. А в США Дональд Трамп заявил, что не исключает отмену ограничений в некоторых штатах до 1 мая.



Постепенно ослабевает карантин в Италии. Во многих городах позволили открыть некоторые магазины, например, книжные и канцелярских товаров, в Венеции частично заработал водный транспорт. Тем временем Еврокомиссия призывает страны ЕС согласовано выходить из карантина, советуясь с Брюсселем. Пока у каждого из государств Союза на этот счет собственные планы. Бизнес просит ускорить принятие решений, чтобы избежать провала в экономике.



