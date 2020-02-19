Нелегальные мигранты в фуре пытались попасть в Грецию

Болгарско-румынские пограничники задержали двух водителей фуры, в которой нелегально пытались провезти 15 мигрантов. Нелегалы были спрятаны в прицепе-рефрижераторе, в специальном тайном отсеке. По некоторым данным они направлялись в Грецию, среди них были граждане Сирии, Ирака и Афганистана.



