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Нелегальные мигранты в фуре пытались попасть в Грецию

Болгарско-румынские пограничники задержали двух водителей фуры, в которой нелегально пытались провезти 15 мигрантов. Нелегалы были спрятаны в прицепе-рефрижераторе, в специальном тайном отсеке. По некоторым данным они направлялись в Грецию, среди них были граждане Сирии, Ирака и Афганистана.

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