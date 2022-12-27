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Нелегальные мигранты все чаще нарушают границы ЕС
Возведение заборов не сработало: за 11 месяцев 2022-го зафиксировано 308 тыс. попыток нелегально пересечь внешние границы ЕС. Что на 68 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таковы данные Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ "Фронтекс".
В Варшаве также заявили, что это самый высокий показатель за последние 6 лет. Среди причин роста миграции называют вооруженные конфликты, бедность, голод, преследования, а также последствия пандемии и изменения климата.
При этом власти стран ЕС изыскивают все новые способы отгородиться от наплыва нелегалов. Так, канцлер Австрии призвал Евросоюз профинансировать строительство заборов в Болгарии, Венгрии и Румынии. Итальянский премьер предложила ввести морскую блокаду в Средиземном море, а беженцев принимать в лагерях в Северной Африке.
Правозащитники обвиняют ЕС в двойных стандартах. По их мнению, пока страны Евросоюза охотно принимают беженцев из Украины, мигрантам из других стран попросту отказывают во въезде.
Фото:pixabay.com
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