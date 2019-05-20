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Нелегальные мигранты заблокировали один из терминалов в крупнейшем аэропорту Франции

В крупнейшем аэропорту Франции - Париж - Шарль-де-Голль - более 500 нелегальных мигрантов заблокировали один из терминалов. Демонстранты называли себя "черными жилетами" по аналогии с "желтыми". Они требовали от правительства политического убежища всем желающим, а от руководства компании Air France - прекратить содействие депортации. Демонстрация закончилась без столкновений, однако участники митинга предупредили, что продолжат борьбу.

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