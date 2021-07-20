Нелегальный десант - рекордный наплыв мигрантов в Великобританию

Рекордное число нелегалов - свыше 430 человек - пересекло Ла-Манш, чтобы обосноваться в Великобритании. По словам мигрантов, они прибыли из Франции и Бельгии, используя легкие лодки. Нелегальный десант заметили на побережье графства Кент. Прежний рекорд был поставлен в сентябре прошлого года. Тогда за сутки в Великобританию перебрались 416 нелегалов. Сейчас в Соединенном Королевстве рассматривается законопроект, который подразумевает уголовное наказание за сознательный въезд в Великобританию незаконным путем.