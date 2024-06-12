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Нелегальный вывоз зерна из Украины - "незалежная" теряет миллиарды гривен

В Украине признали, что большую часть злаковых экспортируют нелегально. "Серый" вывоз идет по железной дороге, морем и грузовиками.

По сообщениям Генпрокуратуры Украины, недобросовестные предприятия вывозят 40 % зерна без уплаты налогов и возврата валютной выручки, из-за этого страна теряет миллиарды гривен.

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