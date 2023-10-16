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Нелегитимные санкции в отношении Беларуси и России бумерангом возвращаются на Запад - Белик
Нелегитимные санкции европолитиков в отношении Беларуси и России бьют бумерангом. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился депутат Госдумы федерального собрания России Дмитрий Белик. Экономика Союзного государства не обрушена, производственные мощности предприятий загружены, последствия санкций не сказываются на людях. Чего не скажешь о еврозоне, которая уже подсчитывает убытки.
Использовать нас или пытаться использовать (как они делали последние 20 или 30 лет) уже не получится. Мир сегодня другой, он меняется. Не получится заокеанскому обкому, госдепу, даже президенту США диктовать условия всему миру. Эти времена прошли, сегодня нужно считаться со всеми. И мы к этому призываем: сесть и нормально договориться, как будут существовать страны.
"Мы понимаем, что не может быть в Европе стран, в которых все любят Россию, Беларусь. У всех стран свои задачи и цели. Но самое главное, чтобы эти страны защищали национальные интересы, а не плясали под дудку Госдепартамента США. Для нас это принципиально, потому что, когда страны начинают выполнять политический, экономический и иной заказ против кого-то, это оборачивается бумерангом в сторону этих стран. Мы видим это по тем санкциям, которые были введены против нас", - отметил Дмитрий Белик.
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