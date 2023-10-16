Нелегитимные санкции в отношении Беларуси и России бумерангом возвращаются на Запад - Белик

Использовать нас или пытаться использовать (как они делали последние 20 или 30 лет) уже не получится. Мир сегодня другой, он меняется. Не получится заокеанскому обкому, госдепу, даже президенту США диктовать условия всему миру. Эти времена прошли, сегодня нужно считаться со всеми. И мы к этому призываем: сесть и нормально договориться, как будут существовать страны.

Дмитрий Белик