Нелепая история в Чехии: президент уронил знамя страны на голову военному

Когда Чехия праздновала годовщину основания страны, в ходе церемонии передачи знамени от армейского командования президенту Петру Павлу случилось недоразумение: глава государства уронил флаг на голову военному.

Президент извинился за случившееся и заявил, что знамя для него оказалось неожиданно тяжелым. Оправдание выглядит довольно странным: Петр Павел - генерал и долгое время занимал высокую должность в НАТО.