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Немец выложил в соцсети видео жилья после украинских квартирантов

Европейцы продолжают жаловаться на украинских беженцев. Житель Германии показал, как выглядят его квадратные метры после квартирантов из Незалежной. Видео он опубликовал в социальных сетях.

Украинские беженцы в Европе

В Испании, по данным местных СМИ, тысячи украинских беженцев так и не получили финансовую помощь, которую им обещало еще в июне прошлого года центральное правительство королевства. В Польше с 1 марта власти обязали украинских мигрантов платить за размещение в центрах проживания. Это распоряжение касается 80 тысяч человек.

Британия готовится высылать из страны беженцев

Власти Великобритании пошли еще дальше. Как сообщает TheTimes, правительство готовится представить законопроект, который позволит высылать всех нелегальных мигрантов, которые переправляются в страну через пролив Ла-Манш на надувных лодках.

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