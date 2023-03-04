Немец выложил в соцсети видео жилья после украинских квартирантов

Европейцы продолжают жаловаться на украинских беженцев. Житель Германии показал, как выглядят его квадратные метры после квартирантов из Незалежной. Видео он опубликовал в социальных сетях.





Украинские беженцы в Европе

В Испании, по данным местных СМИ, тысячи украинских беженцев так и не получили финансовую помощь, которую им обещало еще в июне прошлого года центральное правительство королевства. В Польше с 1 марта власти обязали украинских мигрантов платить за размещение в центрах проживания. Это распоряжение касается 80 тысяч человек.

Британия готовится высылать из страны беженцев