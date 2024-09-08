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Немецкая прокуратура: Польша саботирует расследование подрывов "Северных потоков"
Немецкая прокуратура обвиняет польских коллег в саботаже расследования терактов на российских трубопроводах в Балтийском море.
Нитки двух "Северных потоков" были подорваны два года назад. Теперь немцы очертили круг подозреваемых в совершении преступления. Террористами считают троих украинцев. В Берлине указывают, что польская сторона не исполняет ордеры на арест вероятных преступников и вообще всячески препятствует отправлению правосудия.
Известно, что главного подозреваемого украинские дипломаты вывезли в Киев на посольской машине с ведома польских властей. Немецкие юристы надеются на помощь политического руководства своей страны, однако канцлер Шольц и его подчиненные не предпринимают никаких попыток оказать давление на Варшаву.
В целом действия Польши с Украиной по отношению к ФРГ иначе как издевательством назвать нельзя. Официальный Берлин, впрочем, к подобному уже привык: украинский посол когда-то запросто называл канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой", и никаких последствий этот совершенно немыслимый в дипломатии проступок для Киева не имел.
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