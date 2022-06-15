Немецкая журналистка рассказала, что за поддержку спецоперации в Украине в Германии дают три года тюрьмы

Тех, кто не согласен, вычеркнут. Тотальная блокировка инакомыслия и три года лишения свободы за неугодную властям позицию. Алина Лип - независимая немецкая журналистка - записала обращение из Донецка, где уже полгода освещает ситуацию в Донбассе.

Журналистка отметила: за поддержку спецоперации в Украине в Германии дают три года тюрьмы. А озвучивать теперь можно только однобокую информацию. Завершила свое обращение Лип предложением к коллегам объединиться против цензуры США и Евросоюза. Однако такая "правда" может дорого стоить журналистам на родине.