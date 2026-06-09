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Немецкие гиганты автопрома массово переносят производства в Китай
Автор:Редакция news.by
Известные бренды немецкого автопрома стремительно теряют ключевые рынки сбыта в Европе и Азии. Причина - падение спроса, пишут швейцарские СМИ.
Производить машины в Германии стало невыгодно из-за дорогой энергии, огромных налогов и жесткой бюрократии. В попытке хоть как-то спасти бизнес автоконцерны массово бегут из европейской страны и переносят свои заводы в Китай.
Эксперты отрасли бьют тревогу: по данным Германской ассоциации автомобильной промышленности, в ближайшие годы прогнозируется сокращение до 125 тыс. рабочих мест. Решать насущные проблемы канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу некогда, ему надо поддерживать Украину и продвигать интересы корпорации Black Rock.