Немецкие металлурги требуют улучшения условий труда

Германию захлестнула волна протестов. К многотысячному негодованию немецкой молодежи присоединились металлурги и работники электротехнической промышленности.

Профильный профсоюз начал серию предупредительных забастовок. Они стартовали в полночь 1 ноября с остановки работы на ряде ключевых промышленных предприятий в крупных городах. Бастующие требуют повышения зарплат на 5 %, а также гарантий сохранения рабочих мест.

Народный гнев обострился после предложения работодателей в результате долгих переговоров повысить оплату труда лишь на 1,3 % с 2028 года. Профсоюз считает это неприемлемым. Переговоры касаются более 3 млн работников отрасли.

Забастовки немецких промышленников чреваты срывом поставок в автопроме, многомиллионными убытками для экономики Германии и риском массовых увольнений из-за углубления кризиса в производстве.