Немецкие школьники протестуют против воинского призыва

Берлин тратит миллиарды на танки и ракеты, а его собственная молодежь бастует против службы в армии. 45 тыс. школьников вышли на улицы в 100 городах с одним простым требованием: уберите призыв из повестки.

"Мы выступаем против призыва, потому что призыв - это ключевой этап подготовки к войне здесь, в Германии. Это подготовка, которая призвана напрямую интегрировать нас в военную машину и научить тому, как мы должны стрелять в людей. В конечном итоге этот призыв сводится к тому, что от нас потребуют стрелять в таких же обманутых молодых людей, как и мы сами, ради чужих интересов, ради дела, которое служит вовсе не миру, а чему-то совершенно иному - интересам оружейных корпораций и политиков", - подчеркнул один из протестующих.

Что именно возмутило молодежь? С 1 января в Германии действует новый закон о военной службе. Все 18-летние юноши обязаны заполнить анкету о состоянии здоровья и готовности служить, женщины - добровольно.

Сама служба пока остается добровольной. Но с лета 2026 года начались обязательные медосмотры для тех, кто в анкете указал, что не хочет служить. Если добровольцев не будет хватать, бундестаг сможет проголосовать за возвращение обязательного призыва, отмененного в 2011-м.

Напомним, Германия планирует увеличить армию до 250 тыс. штыков к 2035 году. Уже в 2026-м она достигла планки в 186 тыс. военнослужащих.