Немецкие СМИ публикуют панические материалы о подготовке левыми радикалами выступлений невероятного размаха во Франкфурте. Это будет своего рода кульминация протестов, которые уже несколько недель проходят в стране по выходным. Как стало известно, город назначен местом сбора в пятницу, 20 ноября. Сюда по определенным каналам созывают всех желающих.

Выступления во Франкфурте радикалы авансом называют "революцией". Власти готовятся к этим протестам: в город прибывают дополнительные подразделения полиции. Предполагается также ограничить возможность проведения массовых акций отдаленными от центра кварталами.

Германия буквально кипит недовольством, и Франкфурт наверняка ждет серьезное испытание. Молодежь выступает против планов вернуть в стране всеобщий призыв, студенчество недовольно также падением уровня жизни. Желающих устроить в стране революцию хватает: даже мирный житель требует отставки Фридриха Мерца и проведения новых парламентских выборов. Это поддерживают, по новому опросу, 56 % немцев.