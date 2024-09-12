Немецкие страхи. Чего больше всего боится молодежь Германии

Местные СМИ публикуют результаты опросов. Больше всего германская молодежь боится, что война в Украине распространится по Европе.

Эту угрозу большинство опрошенных (81 %) ставят на первое место. На втором - страх бедности (67 %). Дальше - безработица, изменение климата, растущая враждебность между людьми и ксенофобские настроения в обществе.