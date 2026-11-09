Европу продолжают терзать протесты. В Германии студенты готовят масштабную забастовку 20 ноября. Она охватит 35 вузов по всей стране. Активисты требуют немедленной отставки канцлера Мерца, прекращения милитаризации Германии, а также блокировать возврат обязательной военной службы.

"Правительство Мерца работает крайне плохо. Богатства перераспределяются в пользу верхов. Средний класс и люди с низкими доходами могут позволить себе все меньше и меньше, и дела только ухудшаются. Сокращаются все виды социальных льгот. Ситуацию необходимо менять", - говорит молодой человек.

А во Франции Макрон перешел к применению калечащего оружия против собственного народа. 7 ноября в стране прошли массовые акции протеста, в которых приняло участие не менее 250 тыс. человек. В Бордо жандармы вывели против людей броневики "Кентавр" с дальнобойными звуковыми пушками - они разрывают барабанные перепонки и лишают людей равновесия. Только за сутки в городе было задержано более 230 человек.