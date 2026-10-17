Немецкие учащиеся заблокировали школы в знак протеста

Протестные настроения начались в Германии. Молодые немцы не согласны с проводимой властями политикой в сфере образования.

Молодежь выступает против возвращения обязательного призыва в бундесвер и за увеличение бюджета на образование. В Берлине в качестве протеста учащиеся заблокировали входы в несколько учебных заведений.

Движение активистов проходит под лозунгом "Школьная забастовка против воинской обязанности". Мирные протесты переросли в стычки с полицией. Известно о нескольких задержанных, среди них есть несовершеннолетние.