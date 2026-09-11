Громкий политический скандал может разразиться в Германии. Газета Berliner Zeitung со ссылкой на украинских журналистов сообщает, что недавний инцидент в Лейпциге, где в аэропорту якобы обнаружили дрон-камикадзе, частично или полностью сфальсифицирован властями.

Правительственные чиновники утверждают, что беспилотник со взрывным устройством свидетельствует о подготовке диверсии, к которой будто бы имеет отношение Россия. Однако Berliner Zeitung сообщает, что дрон был миниатюрным и ничего, кроме камеры, нести не мог.

Более того, на территорию аэропорта имели возможность попасть только представители уполномоченных служб и никто больше, соответственно, о диверсии и речи быть не может.

Лишним доказательством того, что речь идет о провокации, могут быть события в бундестаге. Накануне оппозиция потребовала от правительства подробной информации об инциденте в аэропорту, однако чиновники заявили, что им следует верить на слово, и категорически отказались предоставить какие-либо доказательства причастности России.