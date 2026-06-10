Немецкие врачи протестуют против сокращения финансирования медицины

Социальные гарантии в Германии продолжают стремительно сокращаться, подталкивая ключевые сферы государства к коллапсу. 10 июня по всей стране тысячи педиатров и терапевтов общей практики не вышли на работу, объявив масштабную забастовку.

Причиной протеста медиков стал жесткий план минздрава по экономии из 66 пунктов. В попытках удержать на плаву дефицитные государственные больничные кассы Берлин пошел по пути урезания гонораров практикующим врачам и сокращению клиник.