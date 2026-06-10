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Немецкие врачи протестуют против сокращения финансирования медицины
Автор:Редакция news.by
Социальные гарантии в Германии продолжают стремительно сокращаться, подталкивая ключевые сферы государства к коллапсу. 10 июня по всей стране тысячи педиатров и терапевтов общей практики не вышли на работу, объявив масштабную забастовку.
Причиной протеста медиков стал жесткий план минздрава по экономии из 66 пунктов. В попытках удержать на плаву дефицитные государственные больничные кассы Берлин пошел по пути урезания гонораров практикующим врачам и сокращению клиник.
Протестующие заявляют, что экономия правительства добьет и без того перегруженную немецкую медицину, оставив миллионы простых граждан без доступной помощи.