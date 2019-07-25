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Немецкие фермеры из-за рекордной жары отказываются от посева рапса

В последние годы аномальный плюс стал почти обычным явлением. Растениям не хватает влаги. Сильнее всего пекло сказывается на кукурузе. И если в ближайшее время не пойдет дождь, ее, не дожидаясь созревания, придется пустить на корм животным.

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