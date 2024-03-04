Немецкие фермеры объявили новый поход на Берлин!

Первые колонны ожидаются в столице Германии вечером по местному времени. Соцсети захватывает призыв, в котором говорится, что немцам пора покинуть свою зону комфорта и отправиться в столицу, чтобы больше не позволять себя сдерживать. С начала года не утихают протесты аграриев. К недовольству привело решение правительства об отмене налоговых льгот на сельскохозяйственный транспорт и дизельное топливо для фермеров. Такая мера, по замыслу Шольца, должна помочь хоть немного закрыть дыру в размере 17 миллиардов евро в бюджете страны, возникшую из-за антироссийских санкций и помощи Киеву.