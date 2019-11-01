Немецкие фермеры подали на правительство в суд из-за глобального потепления

Впервые в истории Германии на правительство подали в суд из-за глобального потепления. Фермеры и организация по защите природы Greenpeace посчитали, что руководство страны прилагает недостаточно усилий по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. По заявлению истцов, из-за глобального потепления в их хозяйствах распространяются садовые вредители, что приводит к сокращению объемов урожая и финансовым потерям. Административный суд в Берлине рассмотрел жалобу, но фермеры потерпели поражение.