Немецкие фермеры устроили протест на тракторах

В немецком Франкфурте к митингу против роста цен на энергоносители присоединились фермеры на тракторах. Аграрии поддержали требования обуздать рост цен на энергоносители, который разоряет фермы и не позволяет планировать расходы на производство. Были замечены и плакаты, осуждающие военную агрессию НАТО.