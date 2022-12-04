ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Немецкие фермеры устроили протест на тракторах

В немецком Франкфурте к митингу против роста цен на энергоносители присоединились фермеры на тракторах. Аграрии поддержали требования обуздать рост цен на энергоносители, который разоряет фермы и не позволяет планировать расходы на производство. Были замечены и плакаты, осуждающие военную агрессию НАТО.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все