В пособия по экономии превращаются немецкие газеты

Немецкие газеты превращаются в пособия по экономии: издание Rheinische Post советует принимать холодный душ - это не только бережет энергию и газ, но и активно защищает от инфекций, усталости и депрессивного настроения. Эксперты рекомендуют два раза в день принимать холодный душ по три минуты. Потому что привычное мытье теплой водой стоит свыше 60 центов, а это более чем 200 евро в год.