Немецкие инвесторы потеряют за время кризиса более 162 млн евро

На фоне роста инфляции из-за антироссийских санкций немецкие инвесторы потеряют за время кризиса более 162 миллиардов евро. Об этом пишет издание Die Welt. На протяжении многих лет немецкие вкладчики получали прибыль за счет вкладов в акции. Теперь же этот источник дохода находится под ударом.



Основной немецкий индекс DAX потерял почти 12 % в сравнении с прошлым годом. Прогнозы в местных финансовых организациях на ближайшее время пессимистические.