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Немецкие профсоюзы предлагают готовиться к глобальному кризису
Украинский конфликт может стать причиной глобального экономического кризиса. Об этом заявляют политики Германии и призывают есть меньше мяса назло России. По словам министра сельского хозяйства, употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу с Владимиром Путиным.
Свою логику Джем Оздемир, который, между прочим, является вегетарианцем, не объяснил. Вероятно, он имел в виду, что отказ от мяса позволит сэкономить на энергоносителях, что нанесет непоправимый урон России.
Рекордная инфляция в США
Впрочем, украинский конфликт является в Европе и Штатах лишь удобным формальным поводом для оправдания экономических проблем. В США, например, наблюдается рекордный всплеск инфляции, какого здесь не видали с начала 1970-х. Рост цен в среднем достигает 15 %, а промышленная инфляция даже в полтора раза выше, что обязательно вскоре отразится на росте потребительских цен. Такие рекорды экономика страны начала брать еще месяц назад, а конфликт в Европе оказался очень удобен: Белый дом даже официально начал использовать термин "путинский скачок цен".
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