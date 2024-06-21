Немецкие учителя - за качество труда

Немецкие учителя требуют улучшения условий труда. Плакаты говорят сами за себя: для хорошего образования нужны хорошие вложения! Классы меньше - пользы больше. Из-за дефицита школьных преподавателей администрации раздувают размеры классов. На деле выходит: на зарплатах экономят, нагрузка на школьных учителей возрастает, а качество знаний неуклонно падает, заявляют участники акции протеста. Это уже второй с начала года протестный митинг, организованный немецким Профсоюзом образования и науки, в который входит 34 тыс. учителей.