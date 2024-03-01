Немецкие военные планировали уничтожение Крымского моста

Международный скандал: российская разведка перехватила переговоры немецких военных, которые обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Офицеры бундесвера планируют атаку, соглашаясь в том, что потребуются не 10 или 20 ракет, а много больше.

В беседе участвовали двое высших офицеров немецкого минобороны и двое их подчиненных. Эта прослушка, во-первых, доказывает, что ФРГ участвует в украинском конфликте и, значит, является воюющей стороной. Во-вторых, офицеры с неодобрением высказывались об Олафе Шольце, который не дает согласия на передачу украинцам ракет.