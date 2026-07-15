Немецким спецслужбам разрешат тайные обыски в домах

Спецслужбам Германии официально разрешат тайно проникать в жилища граждан, взламывать компьютеры и смартфоны, изменять или удалять переписку и даже вербовать 16-летних подростков. При этом граждан о негласном обыске уведомлять никто не будет.

Берлин объясняет реформу ростом киберугроз и пресловутой российской активностью. Но критики видят в этом легализацию методов работы гестапо.

Лидер Свободной демократической партии Кубицки уже заявил, что предложение переходит "моральные и этические границы". Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Вайдель предупредила, что если государство начнет официально "лгать, подделывать и использовать дипфейки", правовое государство закончится.