Немецкий бизнес ждет массовая волна банкротств

Германия столкнулась с сильнейшим за последние 13 лет всплеском банкротств, который затянется как минимум до 2028 года.

По информации Die Zeit, в 2026 и 2027 годах в стране будет фиксироваться стабильно высокий уровень ликвидации предприятий - почти по 26 тыс. случаев ежегодно. Отмечается, что никакой надежды на улучшение ситуации в ближайшей перспективе нет.

Среди причин - конфликт на Ближнем Востоке, слабый рост экономики, дефицит квалифицированных кадров и высокие операционные издержки.

Больше всех пострадают сектор транспорта и логистики, строительная сфера, индустрия гостеприимства, а также автомобилестроение и машиностроение. Под угрозой сокращения находятся почти 240 тыс. рабочих мест.