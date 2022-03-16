Немецкий боксер Вильгельм Отто высмеял двойные стандарты Запада

Двойные стандарты Запада в освещении событий в Украине и других странах, пострадавших от военных конфликтов, высмеял в своем ролике известный немецкий боксер Вильгельм Отто. Он напомнил, что аналогичные спецоперации со стороны военных сил США в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии не вызвали практически никакой реакции у мирового сообщества. Без осуждения остаются и бомбардировки Йемена и Палестины.