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Немецкий боксер Вильгельм Отто высмеял двойные стандарты Запада

Двойные стандарты Запада в освещении событий в Украине и других странах, пострадавших от военных конфликтов, высмеял в своем ролике известный немецкий боксер Вильгельм Отто. Он напомнил, что аналогичные спецоперации со стороны военных сил США в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии не вызвали практически никакой реакции у мирового сообщества. Без осуждения остаются и бомбардировки Йемена и Палестины.

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