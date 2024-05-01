Немецкий Leopard, американский Abrams и британский Mastiff. Трофейную технику НАТО выставили на Поклонной горе в Москве

Май - это победный месяц. Сакральная дата для многих народов уже совсем близко. И вот казалось бы, со времен Второй мировой прошло много времени, а смысл противостояния и борьба за наши ценности - актуальны.

Трофейную технику НАТО выставили на Поклонной горе в Москве. Всего более 30 экспонатов. В настоящем бою чудо западной техники оказалось не таким уж и прочным. Сейчас это железо станет музейным экспонатом и сигналом России Западу - не играйте с огнем и не накачивайте Украину оружием. Подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Трофейная техника НАТО на Поклонной горе в Москве

Доставка Leopard в Москву напоминала специальную операцию, иногда с риском для жизни. Сначала под обстрелом танк вывезли с поля боя под Авдеевкой. Потом уже по железной дороге доставили в столицу России, а затем специальной техникой поздно вечером привезли на Поклонную гору.





Leopard 2 - это основной боевой танк Германии. Благодаря своим характеристикам (высокая огневая мощь, точность стрельбы и хорошая защита) он пользуется большим спросом на экспортном рынке. Сегодня он находится на вооружении 14 европейских стран. И более 200 подобных танков были поставлены в Украину.

Но судя по тому, что сегодня немецкий Leopard стоит на Поклонной горе, а не рычит на поле боя в Донбассе, защита у него не такая уж и прочная. ВСУ уже потеряли более 20 подобных машин. Главной угрозой для Leopard стали российские беспилотники. А самым уязвимым местом - тяжелый вес.

Они достаточно крупные машины, силуэт очень большой у машин. Танки достаточно тяжелые, застревают. Машина в любом случае серьезная, недооценивать врага не надо. Но как показывает практика, есть все средства поражения для уничтожения этой техники. Военный эксперт

Прямо по соседству разместился американский Abrams - основной боевой танк США. По словам специалистов, машина серьезная. Орудие 120 мм, мощный газотурбинный двигатель, крепкая броня. Но в Украину их поставляют в совершенно другой комплектации.





США, передавая их Украине, сняли с них основную и хваленую броню из обедненного урана, которая считалась непробиваемой. Кроме того, систему наведения приборов, которые они не хотели, чтобы попали к нам в руки, они тоже убрали. То есть, по факту техника устарела для формата нынешней войны, где используются и FPV- дроны, и "Ланцеты" наши, которые хорошо жгут их. Военный эксперт



