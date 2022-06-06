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Немецкий министр сельского хозяйства предлагает одевать кур в светоотражающие жилеты
Немецкий министр сельского хозяйства славится своей экстравагантностью. Недавно он, к примеру, предлагал сражаться с Путиным, отказываясь от шницелей, да и от мяса вообще! Теперь он затевает кампанию по спасению кур - не от гибели на птицефабриках, а от участи расстаться с жизнью под колесами автомобиля. Джем Оздемир предлагает одевать птиц, которые живут на крестьянских подворьях, в светоотражающие жилеты, это должно спасти не одну куриную душу. Наверное, это начало нового движения БЛМ, только с девизом "Птичьи жизни важны!".
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