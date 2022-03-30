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Немецкий политик: Цены утроились на все
В Германии возникла угроза остановки крупнейших отраслей экономики: сталелитейного, химического и бумажного производств. Причина - в проблемах с энергоресурсами. Президент немецкого профсоюза химиков отметил, что взрывные цены на энергоносители на бирже и возможное эмбарго на поставки российского газа сильно ударят по промышленности. Антироссийские санкции, а также нарушения в цепочке поставок уже привели к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Стоимость жизни в Европе стремительно повышается. Страдают в первую очередь простые люди. Депутат от партии "Альтернатива для Германии" отметил: цены на все утроились.
Уже сейчас у нас 7 % инфляции на продукты питания, 21 % на энергию в целом и 30 % на топливо. И это еще не конец. Падает уровень жизни людей, и это все сделал не Путин в Германии, а Европейский центральный банк, который печатает деньги без конца и края. Это же вы поднимаете цены с вашим налогом на CO₂, налогом на энергию. И как вы смеялись над нами, когда мы требовали не выходить из ядерной энергетики, чтобы люди могли себе позволить электричество.
В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за антироссийских санкций
Санкционный бумеранг продолжает наносить удары по Европе. О начале топливного кризиса и сильном росте цен заявил и глава Банка Англии. По его словам, "это исторический шок для реальных доходов".
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