Немецкий политик: Цены утроились на все

Уже сейчас у нас 7 % инфляции на продукты питания, 21 % на энергию в целом и 30 % на топливо. И это еще не конец. Падает уровень жизни людей, и это все сделал не Путин в Германии, а Европейский центральный банк, который печатает деньги без конца и края. Это же вы поднимаете цены с вашим налогом на CO₂, налогом на энергию. И как вы смеялись над нами, когда мы требовали не выходить из ядерной энергетики, чтобы люди могли себе позволить электричество.

Норберт Клейнвехтер, депутат от партии "Альтернатива для Германии"