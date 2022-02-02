Немецкий регулятор постановил прекратить вещание Russia Today

Немецкий регулятор постановил прекратить вещание RT. О том, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке, стало известно 16 декабря. YouTube заблокировал его уже в день запуска. Теперь канал снят с телевещания в Европе. Вещание в прямом эфире запрещается, в том числе через спутник, через интернет и посредством мобильного приложения.



Нарушив Европейскую конвенцию о трансграничном вещании, власти Германии таким образом ввели цензуру на неугодную для них позицию.