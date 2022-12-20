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Немецкий социолог делает печальный прогноз для Германии

Германия находится напути кпревращению в"государство нищих". Такой печальный прогноз сделал немецкий социолог Ульрих Шнайдер, сообщает издание "Фокус". Ученый считает резкий скачок цен наэнергоносители и рост стоимости жизни могут грозить "развалом" общества, что вдальнейшем будет иметь драматические последствия дляФРГ. Шнайдер отмечает: еще до кризиса стоимости жизни в Германии фиксировали рекордное количество бедных: 13,8 млн человек. Теперь же они стали еще беднее. Трудно приходится и представителям среднего класса. 12 млн домохозяйств к концу месяца останутся ни с чем.

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