Пример, когда большую страну Запад уже "проглотил", "выплюнул" и делает с ней сейчас что хочет. Это наглядно продемонстрировал главный немецкий телеканал "Дас Эрсте". Корреспондент СМИ вышел в прямой эфир с украинского Майдана Независимости, однако титр на экране уверял зрителя, что трансляция ведется из Москвы.



Официальный Киев еще не успел на это отреагировать, но нет никаких сомнений в том, что дело не ограничится одними лишь заявлениями МИД. С недавних пор украинский посол в Берлине, Мельник, переходит с дипломатического языка на площадной всякий раз, когда оценивает политику страны пребывания: например, недавно он назвал немецкую военную стратегию "страусиной".

