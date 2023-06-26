Немецко-литовские учения посетит генсек НАТО

Литовские СМИ сообщают, что сегодня в Вильнюс прибудут генсек НАТО Столтенберг и министр обороны Германии Писториус. Кроме вручения крестов и медалей, литовские власти приготовили высоким гостям незабываемые зрелища: Столтенберг и Писториус будут наблюдать за ходом совместных литовско-немецких учений в городке Пабраде. Полигон, где развернутся маневры, расположен в 10 километрах от белорусской границы. С 16 июня сюда перебрасывались личный состав, БТР и танки немецкой бригады: в общей сложности в учениях примут участие тысяча солдат и 320 единиц боевой техники.