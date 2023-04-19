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Призыв к убийству Владимира Путина опубликовало немецкое издание
Потеряли берега - немецкое издание Die Welt опубликовало призыв к убийству Владимира Путина. Предложение исходило от американского журналиста Фреда Каплана, интервью с которым обнародовала газета. Он говорил о наиболее простом способе разрешить сложившуюся ситуацию на Украине, а именно через физическое устранение президента России. Именно эту цитату и вынесли в заголовок. На экстремистский призыв обратил внимание посол России в Германии Сергей Нечаев. Он заявил, что издание перешло все границы. После чего Die Welt сменило заголовок на другой. Теперь интервью называется "Без США Украина не выживет".
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