Призыв к убийству Владимира Путина опубликовало немецкое издание

Потеряли берега - немецкое издание Die Welt опубликовало призыв к убийству Владимира Путина. Предложение исходило от американского журналиста Фреда Каплана, интервью с которым обнародовала газета. Он говорил о наиболее простом способе разрешить сложившуюся ситуацию на Украине, а именно через физическое устранение президента России. Именно эту цитату и вынесли в заголовок. На экстремистский призыв обратил внимание посол России в Германии Сергей Нечаев. Он заявил, что издание перешло все границы. После чего Die Welt сменило заголовок на другой. Теперь интервью называется "Без США Украина не выживет".