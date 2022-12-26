Немецкое издание пугает жителей Германии цифрами коммунальных тарифов

В новом году счета за электроэнергию в Германии вырастут на 50 %, а за газ - на 110. Такие новости сообщает немецкое издание "Хандельс-блатт". Федеральное правительство обещает гражданам выплаты, которые помогут нести бремя заоблачных платежей. На эти цели выделяются 200 миллиардов евро. Однако даже такая сумма лишь частично компенсирует рост коммуналки, так что немцам все равно придется туго.

Польша

Уже в ближайшие недели серьезные проблемы с теплом и электричеством ожидают поляков. Здесь десятки городов не нашли подрядчиков, которые взяли бы на себя энергопоставки. Дело в том, что правительство заморозило цены на ряд коммунальных услуг. Энергетики опасаются, что им придется работать в убыток, с чем частные компании мириться не хотят.

США

А в Соединенных Штатах здоровью и жизням миллионов угрожает разбушевавшаяся стихия. Небывалая снежная буря и сильные морозы стали причиной гибели по меньшей мере 50 человек. 200 тысяч американцев встретили Рождество без света, число это только растет. Власти сообщают о загадочных инцидентах: в штате Вашингтон неизвестные уничтожили три подстанции, из-за чего без электричества остались 15 тысяч человек.

При этом энергосистема страны работает с чудовищными перегрузками, блэкауты могут в любой момент стать трагической реальностью. В городах, где нет света, начались грабежи.