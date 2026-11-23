Немецкая экономика не выживет из-за последствий так называемого "зеленого перехода" и рукотворного энергетического кризиса. Такой неутешительный прогноз публикует издание Bild.

По подсчетам, полный отказ от традиционного топлива до 2045 года обойдется Германии в неподъемную сумму - до 14 трлн евро. Это 2-3 годовых ВВП страны, таких денег в немецком бюджете нет.

Главная ошибка Берлина - возобновляемую энергетику сделали не дополнением, а полной заменой углю, газу и мирному атому. В итоге издержки растут, а тяжелая промышленность без стабильных мощностей задыхается. При этом около 80 % солнечных панелей Германия завозит из Китая, и любой сбой поставок грозит стране масштабным блэкаутом.